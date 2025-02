Juventus, ora testa al Cagliari: le prime idee di Thiago Motta

2024 Getty Images



Juventus, le prime idee di Thiago Motta verso il Cagliari

Cagliari-Juventus, cosa cambierà Thiago Motta?

È tempo di archiviare la brutta e pesante sconfitta diper mano del PSV che è costata l'eliminazione dalla massima competizione europea per la Juventus. La Vecchia Signora deve leccarsi le ferite e tornare a concentrarsi sul prossimo impegno. I bianconeri allenati dadomenica alle ore 20.45 saranno ospiti del Cagliari alla Unipol Domus Arena del capoluogo sardo.Un cambio sarà obbligato, Renatoinfatti non sarà a disposizione per la sfida di domenica, il suo stop sarà valutato giorno dopo giorno ma i tempi di recupero sembrano essere di circa un mese, quindi dopo la sosta nazionali. Al suo posto in centro alla difesa dovrebbe agire Lloyd, come già visto dopo l'infortunio del difensore del Chelsea nel corso della sfida di Champions. Quali altri cambi?Chi potrebbe accomodarsi in panchina è anche Nicolò, infatti sembra che Andreacorra spedito verso una maglia da titolare. Al centro della difesa oltre a Kelly dovrebbe agire Federico, scelte quasi obbligate nel reparto arretrato. Conferma anche per Timothynel ruolo di terzino, nonostante ormai sia quasi un goleador. A centrocampo potrebbe tornare in panchina Teunche ha giocato ad Eindhoven nonostante la febbre, titolari quindi il capitano Manuele scalpita Khephrendopo l'ingresso frizzante in Champions. In avanti qualche ballottaggio: Kenanpotrebbe soffiare il posto ad uno stancoGonzalez, sull'altro lato Samuelpotrebbe sostituire Francisco. Confermatonel ruolo di trequartista. In avanti ballottaggio aperto tra Kolo Muani e Dusan Vlahovic con l'ex PSG che sembra ancora una volta in vantaggio. Dusan potrebbe vedersi dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui