Ora sono fondamentali i. Per la prima tappa del mini-campionato di undici partite che la Juventus dovrà affrontare per garantirsi il ritorno in Champions League, Massimiliano Allegri non potrà contare su Vlahovic, il principale cannoniere dei bianconeri, che è stato squalificato. Questa assenza è tutto fuorché banale, dato che le sue 15 reti hanno fatto la differenza e hanno sostenuto la corsa della squadra verso la vetta. Inoltre, c'è uno scontro diretto delicatissimo con l'Atalanta, attualmente sesta in classifica a -11 dalla Juve. Saranno in palio punti cruciali per la lotta ad un posto nella nuova Champions League, che dal prossimo anno avrà un formato rinnovato e offrirà una montagna di milioni alle squadre partecipanti. Questa sfida è diventata ancora più importante considerando il trend in discesa della Juventus nell'ultimo periodo. La squadra di Allegri ha conquistato solo 5 punti.