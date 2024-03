Il calendario della Juve per la Champions

Dopo il pari con l'Atalanta, inevitabilmente, è scattata laha previsto che per ottenere la qualificazione alla prossima competizione, i bianconeri avrebbero avuto bisogno di 70 punti, e attualmente la squadra ne ha 58. Ciò significa che devono guadagnare altri 12 punti nelle partite rimanenti per raggiungere questo obiettivo.Tuttavia, ci sono e resistono delle sfide da affrontare.Questo significa che il compito potrebbe essere più difficile di quanto previsto da Allegri.Il calendario della Juventus non è favorevole, con scontri diretti contro squadre come. Le vittorie in queste partite sarebbero fondamentali per la Juventus, ma allo stesso tempo, una sconfitta potrebbe essere molto dannosa, bloccando la squadra di Allegri a vantaggio di una diretta concorrente.Inoltre, ci sono altre partite impegnative contro squadre comeche, sebbene non siano direttamente coinvolte nella corsa ai primi quattro posti, possono comunque rappresentare ostacoli difficili da superare.Ecco: mentre la strada per ottenere i 12 punti necessari sembra teoricamente possibile, ci sono molte variabili da considerare e il risultato finale rimane incerto. La Juventus dovrà affrontare le partite rimanenti con determinazione e concentrazione per raggiungere l'obiettivo della qualificazione.