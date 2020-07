Il futuro di Luca Pellegrini è ancora tutto da scrivere ma secondo quanto riporta Tuttosport salgono le quotazioni sulla possibile permanenza alla Continassa del terzino sinistro attualmente in prestito al Cagliari. L'ex Roma piace al Napoli che vorrebbe inserirlo nell'eventuale trattativa per portare Milik in bianconero ma la Juve ha la coperta corta dietro. Possibile la cessione di De Sciglio e la permanenza del laterale di 21 anni acquistato la scorsa estate nell'ambito dello scambio che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma.