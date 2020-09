Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, Luca Pellegrini può lasciare la Juve in prestito in questa finestra di mercato. Nel corso del summit di Mino Raiola alla Continassa di venerdì scorso, l'agente del calciatore ha presentato l'offerta di prestito del Genoa, una richiesta diretta del tecnico del Grifone Ronaldo Maran che conosce bene Pellegrini avendoci già lavorato al Cagliari. Il terzino potrebbe partire in panchina questa sera contro la Sampdoria con Mattia De Sciglio al suo posto.