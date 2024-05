Quando scade la squalifica di Fagioli

Nicolòin campo già in? E' una possibilità. Che è già una notizia. Con l'ufficialità del match del Dall'Ara, che si disputerà lunedì 20 maggio alle 20.45 , il centrocampista bianconero può tornare definitivamente tra i convocati di Allegri.Un eventuale utilizzo dipenderà allora dal tecnico bianconero.La squalifica di Nicolò Fagioli terminerà il 19 maggio, esattamente tra 9 giorni. Dal 20 maggio sarà eleggibile e pronto per essere utilizzato da Massimiliano Allegri.Oltre a Bologna-Juve, sarà dunque disponibile anche per Juve-Monza, ultima di campionato. La fine della sospensione arriva in un momento cruciale per la Juventus, offrendo la possibilità di avere un'opzione aggiuntiva in campo per le ultime sfide che determineranno il destino della squadra nella stagione in corso, almeno per quanto riguarda la classifica finale.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.