Juventus, ora bisogna salvare la stagione: la qualificazione alla Champions diventa un fattore vitale

AFP via Getty Images

E adesso che succede? Il day after il crollo di Eindhoven, la Juventus si lecca le ferite ed è chiamata a rialzare la testa il prima possibile per cercare di reagire, nella maniera più rapida e concreta possibile, alla luce di un segmento finale di stagione che vedrà i bianconeri impegnati ancora su due fronti, o se volete tre se annoveriamo nel conteggio la vetrina estiva del Mondiale per Club.Sfumata la Supercoppa italiana ad inizio anno, la Juve è fuori anche dalla Champions League, proprio ad un passo dagli ottavi di finale, ovvero il target prefissato dallo stato maggiore del club zebrato come obiettivo minimo da centrare per quanto riguarda il palcoscenico europeo. Un traguardo che, però, la formazione bianconera ha visto svanire proprio sul più bello. Ma di tempo per piangersi addosso ora non ce n'è.

Obiettivo: salvare la stagione

La Champions fa il mercato

Prima dell'inizio del Mondiale per Club, la Juventus dovrà provare a portare a termine nel miglior modo possibile il doppio fronte relativo a campionato e Coppa Italia. I bianconeri giocheranno sicuramente altre 14 partite, con la possibilità di arrivare a 17, qualora la squadra di Thiago Motta dovesse arrivare in fondo alla Coppa Italia. Se il percorso nella coppa Nazionale va onorato nel miglior modo possibile, magari provando ad arrivare fino in fondo per difendere il titolo conquistato a Roma un anno fa, per salvare la stagione juventina l'imperativo categorico diventa ovviamente quello di centrare il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla Champions League 2025/26.Centrare la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dei Campioni, consentirebbe alla Juve gli introiti necessari per recitare un ruolo da protagonista anche sul mercato. Basti pensare alle situazioni relative a Randal Kolo Muani e Renato Veiga. La Champions, infatti, rappresenta un'attrattiva davvero importante che, in sede di trattativa, può fare tutta la differenza di questo mondo.Sedersi al tavolo con il PSG per provare ad imbastire la maxi trattativa, che potrebbe portare l'attaccante francese a titolo definitivo alla Juve, con l'argomento Champions da mettere sul piatto sarebbe sicuramente un valore aggiunto che darebbe ancora più forza alla Juve in sede d'accordo. C'è poi la questione difensore che verte non solo attorno al nome di Veiga, ma anche a quello di David Hancko, per il quale la Juve potrebbe architettare l'assalto in estate. E anche in questo caso, farlo con la certezza di disputare la competizione più prestigiosa non può che rappresentare un punto a favore di Cristiano Giuntoli.