Tuttosport - La Juventus segue (di nuovo) Omorodion: la situazione

Getty Images

Il mercato della Juventus continua e osserva il Mondiale per Club. Gli scout bianconeri, infatti, sono al lavoro anche negli Stati Uniti, dove la competizione sta dando diverse risposte e spunti per rinforzare la rosa. Non solo Wesley e Piquerez , che sono sulla lista degli esterni che piacciono alla Juve: c'è anche spazio per diversi nuovi (vecchi) obiettivi.Come riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno seguendo, eliminato con il suo Porto nella fase a gironi del Mondiale. L'attaccante, però, non è di certo un nome nuovo dalle parti della Juventus, chetorna a interessarsi con una situazione comunque diversa.

La posizione della Juve su Omorodion

Se all'inizio della scorsa stagione non si concretizzò nulla, quest'anno non è escluso un ritorno sulla pista che porta al 22enne, soprattutto nell'ottica dei contatti con il Porto, che proseguiranno anche e soprattutto perCerto, la priorità della Juventus in attacco ha già un nome, e si chiama. Il canadese è impegnato nella Gold Cup con la Nazionale, ma l'idea della dirigenza bianconera è ormai chiara, anche se la questione Vlahovic pesa e non poco sotto questo aspetto.La Juve però non segue solo David, e può puntare su diverse alternative: tra queste c'è proprio Omorodion, che nella fase a gironi del Mondiale per Club ha segnatoIn attesa di trattare anche con il PSG per, i bianconeri hanno già rimesso gli occhi sul giovane attaccante del Porto, che verrà comunque tenuto d'occhio anche dopo la competizione negli USA.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui