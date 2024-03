Laregistra un aumento del 5,28% a Piazza Affari, con l'approvazione definitiva da parte della Consob per la pubblicazione del prospetto informativo sull'aumento di capitale da 200 milioni. Exor, l'azionista di maggioranza, ha già versato 127 milioni e si è impegnata a sottoscrivere le nuove azioni non opzionate fino a 72 milioni. Il presidente Gianluca Ferrero presiederà il Cda per definire i termini dell'aumento di capitale, incluso il prezzo delle nuove azioni. I diritti di opzione saranno esercitabili dall'11 al 27 marzo, con quelli non esercitati offerti entro il mese successivo. Lo riporta Tuttosport.