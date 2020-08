3









E' il giorno dell'operazione di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, scrive Tuttosport, si trova a Roma dove oggi si sottoporrà ad un intervento per stabilizzare la spalla che si è infortunato tante volte in stagione. L'olandese ha sempre stretto i denti e continuato a giocare ma ora è arrivato il momento di fermarsi. Con lui la fidanzata Annekee Molenaar. Subito dopo l'operazione inizierà la riabilitazione con l'ex Ajax che dovrebbe averne fino all'inizio di novembre, saltando le prime partite di campionato e Champions League. Andrea Pirlo dovrà dunque contare su Chiellini, Demiral e Bonucci (oltre a Rugani) per la prima parte di stagione.