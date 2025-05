Juventus, oggi niente allenamento: quando si riparte alla Continassa

AFP or licensors

Quando torna ad allenarsi la Juventus

Niente allenamento in questo lunedì 12 maggio per la Juventus . Dopo il pareggio per 1 a 1 maturato sabato sul campo della Lazio,ha concesso alla squadra bianconera un paio di giorni di, di conseguenza la preparazione della delicata sfida casalinga di domenica (orario ancora da definire) contro l'inizierà formalmente domani, martedì.Una gara a cui la Vecchia Signora si presenterà in una situazione di totale emergenza, considerando le tante assenze dovute a squalifiche e infortuni. Già dalle prossime ore, dunque, il tecnico croato dovrà cominciare a valutare tutte le soluzioni a disposizione per schierare il miglior undici possibile in una partita che dovrà necessariamente essere vinta dalla Juventus per restare in corsa per la Champions League, corsa che potrebbe pure ulteriormente complicarsi questa sera qualora la Roma vincesse contro l'Atalanta.