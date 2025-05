Juventus, oggi l'addio al calcio di una leggenda

AFP/Getty Images

Mentre a Roma si giocherà una sfida decisiva per il futuro europeo della prima squadra maschile, a Torino si accenderanno i riflettori su una serata dal sapore unico per le Juventus Women. Alle 20.30, all’Allianz Stadium, le bianconere affronteranno l’Inter nell’ultima gara casalinga della stagione di Serie A femminile. Un match che non sarà solo una questione di campo, ma soprattutto un momento carico di emozione e simbolismo.Protagonista assoluta sarà, che proprio stasera giocherà l’ultima partita della sua straordinaria carriera. Capitano, leader e simbolo del calcio femminile italiano, Gama si prepara a salutare i tifosi nel modo più speciale possibile: sul terreno dello Stadium, di fronte alla sua gente, con la fascia al braccio e lo scudetto già cucito sul petto. Un epilogo che racconta l’essenza della sua storia in bianconero, fatta di successi, determinazione e carisma.

Dopo la partita, ci sarà spazio per i festeggiamenti: la Juventus sarà premiata con il trofeo dello scudetto, il coronamento di una stagione vissuta da protagonista. Le ragazze di Montemurro riceveranno l’abbraccio del loro pubblico in una serata che unirà emozioni, gratitudine e orgoglio.Un doppio binario di emozioni, dunque, per il popolo bianconero: da una parte l’attesa e la tensione per la sfida della squadra maschile all’Olimpico, dall’altra la celebrazione di un ciclo vincente e l’omaggio a una delle figure più importanti della storia recente del club. Torino si prepara a vivere una notte indimenticabile.