Oggi Marko Pjaca dovrebbe dare una risposta al Genoa per il trasferimento in prestito al Grifone. ​L'eventuale trasferimento in Liguria sarebbe un'ipotesi gradita ai bianconeri che con il Genoa vantano ottimi rapporti di mercato. Resta tuttavia da capire quale sia la volontà del giocatore che prima di dare il suo assenso al Grifone avrebbe chiesto qualche giorno di riflessione. Un tempo che, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, scadrebbe oggi.