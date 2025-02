Juventus, oggi il CdA: cosa si decide

CdA Juve, la situazione

Dopo la partita di ieri contro, che ha sancito l’eliminazione delladalla Coppa Italia, oggi è una giornata cruciale per il club bianconero. Il, presieduto da Gianluca, si riunisce per approvare(luglio-dicembre 2024).Secondo Tuttosport, il bilancio dovrebbe mostrare segnali positivi rispetto all’anno precedente, grazie al ritorno della Juventus in Champions League. Tuttavia, l’eliminazione ai Playoff senza raggiungere gli ottavi ha ridotto gli introiti previsti. Il professor Fabrizio Bava ha chiarito che la mancata qualificazione non inciderà significativamente sul business plan, poiché la partecipazione al Mondiale per Club compenserà le perdite con nuovi ricavi non inizialmente previsti. L’obiettivo del club resta la sostenibilità finanziaria entro la stagione 2026/27, con la qualificazione alla Champions come condizione imprescindibile, dato il suo impatto da circa 100 milioni di euro l’anno.

Nel bilancio semestrale sono stati inseriti circa 64 milioni di euro di ricavi UEFA, mentre sono stati ridotti i costi di ingaggi e ammortamenti senza sacrificare le prestazioni. Nonostante il passivo dell’ultimo bilancio (-200 milioni nel 2023/24), questi segnali lasciano intravedere una ripresa. Il Mondiale per Club potrebbe rivelarsi la chiave per accelerare il percorso verso l’equilibrio economico.