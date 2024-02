Allegri ha deciso di convocare per la prima volta anche i nuovi acquisti Tiagoede si affiderà alla formazione migliore per affrontare la sfida. Rabiot è recuperato e prenderà parte alla partita accanto a Locatelli e McKennie a centrocampo. Sul fronte delle fasce, Allegri punterà su Cambiaso e Kostic. Il tecnico ha commentato le voci sull'interesse del Real Madrid per Cambiaso, dichiarando che sono un segno positivo del valore patrimoniale dei giocatori e della prospettiva futura della società.Capitan Danilo tornerà a far parte del terzetto difensivo, affiancato da Gatti e Bremer. Con l'inserimento dei nuovi acquisti e la scelta della formazione migliore disponibile, Allegri si prepara ad affrontare la sfida con fiducia e determinazione, sperando di ottenere un risultato positivo per la Juventus.