Juventus, oggi c'è un debutto importante

AFP via Getty Images

Dopo il pareggio di sette giorni fa a Bologna, la Juventus è attesa stasera da un nuovo “spareggione” per il quarto posto Champions. A Roma, contro la Lazio, la squadra di Igor Tudor si gioca un’altra fetta di stagione con la rosa ancora ridotta all’osso. Come al Dall’Ara, anche all’Olimpico l’allenatore bianconero dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti.Non ci sarà Kenan Yildiz, ancora squalificato per una giornata, così come mancheranno Andrea Cambiaso, infortunato, e Teun Koopmeiners, ancora indisponibile. A questi si aggiungono i lungodegenti Milik, Cabal, Kelly e Bremer, che Tudor spera di recuperare solo in extremis per le ultime giornate.

Una piccola buona notizia arriva però dalla lista dei convocati: Dusan Vlahovic e Federico Gatti tornano finalmente a disposizione, almeno per la panchina. Il centravanti serbo, in particolare, potrebbe rappresentare un’arma fondamentale a gara in corso, soprattutto se il match dovesse rimanere in bilico.Per il resto, Tudor sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 visto a Bologna. In attacco toccherà ancora alla coppia formata da Kolo Muani e Nico Gonzalez, mentre sulla fascia destra si profila una novità importante: il giovaneè pronto a esordire da titolare, prendendo il posto di Cambiaso. Un segnale di coraggio e fiducia da parte del tecnico croato, che chiede ancora una volta compattezza, intensità e determinazione.La Juventus è consapevole che non può più sbagliare: la qualificazione alla prossima Champions League passa da serate come questa, dove non contano le assenze ma soltanto il risultato.