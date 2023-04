Dal sito dellaUna mattinata all’insegna dei nostri colori. Una mattinata all’insegna della Juventus.Sono arrivati, letteralmente, da tutto il mondo, per vivere una mattinata studiata per loro, e soprattutto dedicata a loro.Parliamo degli oltre 300 Presidenti, in rappresentanza degli Juventus Official Fan Club sparsi in tutto il mondo, che nella cornice delle OGR di Torino sono stati i veri protagonisti del “JOFC Day 2023”.Un momento di condivisione, quello di oggi, impreziosito dal saluto del Presidente, Gianluca Ferrero, e dall'intervento di Paolo Monguzzi, Head of Stadium Revenue & Entertainment.Una breve introduzione prima di calarsi a 360° nell’evento con coinvolgenti attività di gruppo in cui i partecipanti, veri e assoluti protagonisti, hanno avuto la possibilità di creare e presentare degli elaborati a tema Juventus.Attività che li hanno accompagnati fino al pranzo, un’altra occasione di condivisione per concludere nel migliore modo possibile una giornata di festa e soprattutto di passione. Una giornata da veri bianconeri.