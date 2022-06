Dal sito ufficiale della Juve:La stagione 2021/2022 è appena terminata, ma la prossima, per gli, è già ai nastri di partenza. Questo significa che laè iniziata: gli Juventus Official Fan Club possono affiliarsi fino al 30 novembre 2022 e iscrivere i propri soci fino al 31 marzo 2023.Ogni Official Fan Club attivatosi riceverà un welcome pack che comprende un attestato incorniciato, prodotti ufficiali Juventus e un pacchetto grafico che contiene anche il logo ufficiale personalizzato. E per gli iscritti? Un esclusivo regalo di benvenuto e un’e-card digitale personalizzata. Essere socio di uno Juventus Official Fan Club è un’esperienza unica, che permette di essere davvero vicini ai bianconeri.L’affiliazione, infatti, offre la possibilità di usufruire di servizi esclusivi, per esempio legati alla biglietteria per le partite all’Allianz Stadium e le trasferte europee, la partecipazione a eventi e attività dedicate, sconti e promozioni speciali oltre all’opportunità di accedere al merchandising ufficiale con prodotti personalizzati per ciascun Official Fan Club.Gli Official Fan Club già iscritti nella stagione 2021/2022 possono rinnovare l’affiliazione direttamente all’interno dell’area riservata, mentre per aprire un nuovo Official Fan Club occorre inviare la candidatura seguendo l’apposita procedura online Scopri tutti i servizi riservati agli Official Fan Club!Per diventare soci basta trovare l’ Official Fan Club più vicino e contattarlo!