Juventus, occhio (di nuovo) a Milinkovic-Savic: cosa filtra sul futuro

AFP/Getty Images

Il feeling con l’Al-Hilal e un retroscena italiano



Un’occasione per l’estate?

I fratellihanno lasciato un segno indelebile nella storia recente della Serie A. Hanno legato i loro anni migliori al campionato italiano, diventandone protagonisti con carriere diverse ma entrambe significative. Vanja, il più giovane, continua a difendere i pali del Torino con prestazioni di altissimo livello, tanto da attirare l’interesse di club importanti come Napoli e Manchester United. Un portiere che sta vivendo la maturità calcistica nel modo più concreto: parate decisive, continuità e leadership.Poi c’è, il, il gigante che per quasi un decennio ha guidato ladal centrocampo, tra gol, assist e prestazioni iconiche. Un caso quasi unico nel calcio moderno: seguito praticamente da tutti i grandi club d’Europa, non ha mai fatto quel salto definitivo verso una big internazionale. Invece, ha scelto l’Oriente, l’Arabia Saudita, dove con la maglia dell’continua a brillare. Nella stagione in corso ha già collezionato 10 reti in 26 presenze, numeri da attaccante vero per un centrocampista totale.L’adattamento al nuovo mondo è stato immediato:si è calato nel contesto saudita con naturalezza, conquistando il pubblico e lo spogliatoio. Guadagna cifre importanti e sul campo fa la differenza ogni settimana. Eppure, il suo legame con l’Italia non si è mai del tutto reciso. A gennaio, infatti, si erano mossi alcuni intermediari per verificare la possibilità di un clamoroso ritorno alla. Un’ipotesi che ha fatto sognare i tifosi biancocelesti, ma che non ha mai preso corpo realmente: qualche sondaggio, un po’ di curiosità, ma mai una richiesta ufficiale da parte del giocatore. Il Sergente è rimasto dov’era, convinto della sua scelta.Fisicamente integro e mentalmente sereno,: un’età che nel calcio moderno non rappresenta più un confine, ma semmai un punto di equilibrio tra esperienza e condizione. All’Al-Hilal è considerato un leader tecnico, ma non un intoccabile. Secondo voci di mercato ben informate, davanti a un’offerta compresa tra i 22 e i 23 milioni di euro, il club saudita potrebbe anche valutare la cessione. Un segnale chiaro: Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Europa, e magari proprio in Italia, dove ha vissuto i suoi anni più belli.Per le big del nostro campionato – da chi cerca gol da centrocampo a chi vuole innestare qualità ed esperienza – il Sergente potrebbe rappresentare molto più di un colpo suggestivo. Potrebbe essere un’occasione. E forse, un ritorno.