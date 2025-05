Juventus, occhio all'Inter su Bonny: la situazione dell'attaccante

Getty Images

La Juventus lavora già nell'ottica della prossima stagione, consapevole che la qualificazione alla Champions League sarà fondamentale anche per il mercato. I 60 milioni del quarto posto possono fare davvero la differenza per i movimenti in uscita e in entrata. Fra questi, sicuramente ci saranno novità nel reparto offensivo, perchésembrano sempre più vicini ai saluti, e non è escluso cheparta in prestito.I bianconeri studiano dunque diversi profili per la prossima stagione, tra cui l'attaccante del Parma, che in questa stagione ha spesso fatto la differenza con i gialloblù, con 7 reti e prestazioni importanti. Come riporta Calciomercato.com, Bonny piace da tempo alla, che ha avuto conferme anche nella trasferta del Tardini, terminata con una sconfitta.

Attenzione però, che si sta muovendo verso il 21enne per la prossima annata e dunque ci saranno dei contatti tra il Parma e i nerazzurri. Dal canto suo, il club ducale chiede circa, ma potrebbe scendere a 15 con eventuali bonus e percentuali sulla futura rivendita.