C'è anche lo zampino di Teun Koopmeiners nella vittoria netta dell'Atalanta contro il Napoli allo Stadio Maradona. La squadra di Gasperini vince 3-0 e si porta a nove punti dalla Juventus con lo stesso numero di partite. Il centrocampista olandese ha segnato il terzo gol. Come riferisce OptaPaolo, "Solo Jude Bellingham (16) ha segnato più reti di Teun Koopmeiners (11) tra i centrocampisti in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei. Categoria". La Juventus continua ad osservare il giocatore, obiettivo primario per il prossimo anno anche se non semplice da raggiungere viste le richieste dell'Atalanta.