Juventus, occhio al Parma: ecco come è cambiata con Chivu

Getty Images

Come è cambiato il Parma con Chivu

La Juventus ha cambiato volto da quando ormai un mese faha preso il posto di Thiago Motta sulla panchina. E non è andata molto diversamente al, avversaria della partita di oggi allo stadio Tardini, che lo scorso 17 febbraio ha esonerato Fabio Pecchia scegliendo di affidarsi aper andare a caccia della salvezza dopo un periodo caratterizzato da una forte crisi di risultati.Come scrive Tuttosport, il tecnico romeno - prima di tutto - ha cercato di sistemare la fase difensiva di una squadra che subiva troppe reti. Qualcosa è cambiato se è vero che, dall’esordio avvenuto nella partita vinta con il Bologna ad oggi il Parma di Chivu ha incassato appena 6 reti in 7 gare, registrando tre clean sheet contro rossoblù, Verona e Fiorentina. Per sistemare il suo reparto arretrato - spiega il quotidiano - l’ex difensore di Roma e Inter ha prima di tutto virato verso un assetto più compatto rispetto a quello precedente, utilizzando di recente anche una difesa a cinque.

In questo modo il Parma è ora in grado di occupare con efficacia tutte le corsie verticali del campo, costruendo al contempo un blocco compatto formato da tre difensori e tre centrocampisti. Questa organizzazione tattica sta permettendo alla squadra gialloblù di proteggere meglio la propria porta, difesa da Zion Suzuki. Il portiere giapponese, finora, non è stato immune da critiche. Tuttavia, va ricordato che si tratta di un giovane talento — compirà 23 anni ad agosto — con qualità atletiche davvero notevoli, che ben si sposano tra l'altro con l'idea del Parma di giocare molto in fase di possesso.