Juventus, occhio al Milan su De Cuyper: le ultime sul belga

BELGA MAG/AFP via Getty Images

La Juventus pensa già al mercato in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno bisogno di chiudere l'annata con la qualificazione alla Champions League per lavorare con più opzioni e tranquillità in entrata e in uscita. Sul fronte dei nuovi acquisti, uno dei nomi che rimane sempre intorno all'ambiente della Continassa è quello di, esterno che milita nel Bruges.I bianconeri hanno già affrontato il belga, che aveva creato più di qualche difficoltà in Champions League nel match terminato poi 0-0. De Cuyper resta un profilo seguito dalla Juventus, che sugli esterni saluterà probabilmentee dovrà valutare la situazione di

Sul belga, però, c'è stata anche l'attenzione del: i rossoneri hanno mostrato interesse e dunque potrebbero essere potenziali concorrenti in una corsa a De Cuyper.