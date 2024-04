Un anno. O due. O comunque un amore pur sempre molto temporaneo, guai a tenersi per sempre. Dopo l'esperimentodella scorsa stagione, la Juventus valuta per più calciatori un rinnovo cosiddetto "ponte". E cioè: uno o due anni in più rispetto a prima, cifre diverse - le stesse, o anche più contenute - così da garantire continuità al giocatore e alla stessa società, chiamata a una serie di decisioni importanti. Soprattutto con chi è in scadenza nel 2025.Il primo nome che arriva alla memoria è naturalmente quello di. L'esterno è il più chiacchierato in ottica mercato e la sensazione è che all'agente, Fali Ramadani, possa arrivare sul piatto proprio una proposta simile. Accetterà,? Magari, ecco, con una guida tecnica differente potrebbe essere più invogliato.