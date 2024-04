Come riflette La Gazzetta dello Sport, Duvanpuò essere un pericolo per lanel derby di questa sera contro il. L'attaccante ex Atalanta, infatti, ama svariare su tutto il fronte offensivo, si muove bene anche in orizzontale, quindi la difesa bianconera avrà bisogno della collaborazione degli esterni per contenerlo, e in particolare di Andrea Cambiaso, visto che il colombiano punta prevalentemente sulla sinistra. Anche Federico Gatti, ovviamente, darà una mano a Gleison Bremer nel controllo del centravanti, ma senza lasciare troppa libertà ad Antonio Sanabria e Nikola Vlasic.