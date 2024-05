Tommasoè pronto a incontrare di nuovo la, la squadra a cui ha segnato la sua ultima rete in Serie A in questa stagione: era il 27 gennaio 2024, quando i bianconeri incapparono in un pareggio a sorpresa contro l'che di fatto segnò l'inizio della fine della corsa scudetto aprendo il lungo periodo di crisi che dura ancora oggi. In caso di gol nella sfida di domani con la maglia della, il classe 2003 azzurro diventerebbe il secondo giocatore a segnare contro i bianconeri con due squadre diverse in un singolo campionato di Serie A dopo Nicola Amoruso nel 2009/10 (con Parma e Atalanta).