Ladovrà prestare particolare attenzione anche a Rafaelnel match di domani contro il: l'attaccante portoghese, infatti, sta vivendo un ottimo momento di forma, tanto che è stato coinvolto in 7 gol nelle 10 presenze di Serie A da febbraio in avanti (4 reti e 3 assist); nel periodo solo Paulo Dybala (8) e Khvicha Kvaratskhelia (8) hanno fatto meglio. Occhio anche a Christian, che potrebbe diventare il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 reti, esclusi i rigori, in una singola stagione di Serie A a partire da Kakà nel 2005/06 (11).