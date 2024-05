Serie A, la differenza tra arrivare secondi o terzi in classifica

Quanto vale il secondo posto e la differenza con il terzo

La stagione della Juventus è terminata anche se il campionato deve ancora chiudersi con un'ultima partita. Quella tra Fiorentina ed Atalanta, che era stata rimandata. Un match che per l'Atalanta ha un'importanza relativa visto che ormai la qualificazione in Champions è stata ottenuta. Non sarà comunque una partita del tutto insignificante visto che vincendo arriverebbe terza in classifica superando la Juve. Ma cosa cambia arrivare secondi o terzi?Dal punto di vista strettamente sportivo, arrivare secondi in classifica o terzi cambia poco visto che in entrambi i casi le posizioni valgono un posto in Champions League. Diverso invece è dal punto di vista economico. La differenza tra arrivare secondo o terzo in Serie A economicamente riguarda gli introiti dai diritti TV.Della torta generale che viene distribuita, il 12% va nelle casse dei club in base al posizionamento in classifica nell'ultimo campionato, distribuito in maniera differente a seconda della posizione. Alla prima, ovvero chi vince lo Scudetto, andranno 20 milioni, alla seconda 16,8, alla terza 14,4 e alla quarta 12 milioni (e così via, fino ai 400 mila euro per l'ultima), dei 128,7 milioni che non sono altro che il 12% dei 1073 milioni complessivi da suddividere per le 20 squadre.La differenza economica tra arrivare secondi e terzi quindi è di 2,4 milioni di euro.