L'interesse dellasi estende anche ad altri obiettivi, tra cui Lazar. La sua situazione sarà chiarita domenica sera, intorno alle 22.30, quando si saprà quasi certamente se la sua squadra, l'Udinese, giocherà ancora in Serie A nella prossima stagione o meno. Questa rivelazione è di fondamentale importanza, non tanto per la sua partenza da Udine - che sembra essere un fatto ormai certo - ma per quanto riguarda il prezzo del suo cartellino.In caso di retrocessione dell'Udinese, il costo del giocatore potrebbe abbassarsi notevolmente, con una valutazione stimata intorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, anche in caso di permanenza della squadra in Serie A, il prezzo del cartellino potrebbe essere più alto, ma sempre trattabile. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, è pronto ad affrontare la trattativa per Samardzic, considerando che il ventiduenne serbo soddisfa tutti i requisiti necessari in termini di qualità, giovane età e costi accessibili. Ne scrive Tuttosport.