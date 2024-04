La Juventus lavora sul presente e sul futuro. Tanti obiettivi, tra più e meno giovani, con il club che ha messo nel mirino le nuove leve, cercando di poter sfruttare anche le occasioni che arriveranno in vista dell'estate. E una su tutte può la retrocessione - inattesa - del Sassuolo. Infatti, qualora gli emiliani dovessero scivolare in Serie B, potrebbe tornare vivo l’interesse bianconero per il giovanissimo Luca Lipani. Monitorato da vicino come possibile rinforzo della Next Gen nella scorsa estate, il classe 2005 tornerebbe di prepotenza nell’orbita della Juventus, attenta come non mai a seguire le tracce dei più interessanti talenti del panorama nazionale e di quello internazionale. Lo riporta Tuttosport.