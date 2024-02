La Juve guarda il presente, ma anche il futuro. E osserva anche i propri giocatori attualmente in prestito: come stanno? Come scrive Tuttosport, l'attenzione è posta su, che in prestito alla Samp aveva cominciato giocando poco, ma ora si sta prendendo spazio e consapevolezza. Lui, ma ancheaggregato alla Juventus in tournée negli Stati Uniti tra luglio e agosto, poi è andato in prestito al Genoa e l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni (tra le quali almeno 23 presenze in Serie A, ma ci siamo quasi) lo trasformerà a tutti gli effetti in un calciatore rossoblù per 8 milioni. E? Sta crescendo nel Pisa e il controriscatto consentirà ai bianconeri di valutarne il futuro.