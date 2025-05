Getty Images

Juventus, occhi su un giocatore del Chelsea: le ultime

2 ore fa



Nei dialoghi tra Juve e Chelsea a tema calciomercato è emerso anche il nome di Nkunku, giocatore offensivo francese che potrebbe lasciare i Blues in estate. Come scritto da Tuttosport, il calciatore sarebbe stato proposto ai bianconeri ma anche al Bayern Monaco che starebbe sondando il terreno per riportarlo in Germania.



Un nome quindi da monitorare, un nuovo nome. I due club potrebbero parlarne nuovamente negli incontri che si terranno per provare a trattenere a Torino Renato Veiga.