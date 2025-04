Juventus, occhi su Ndoye? Cosa succede

GETTY

Dan Ndoye è tornato sotto i riflettori con uno splendido colpo di tacco contro il Napoli, confermandosi come uno dei talenti più interessanti della Serie A. Esterno offensivo del Bologna, Ndoye si è distinto per rendimento, tecnica e duttilità, guadagnandosi un posto tra i gioielli più preziosi della rosa rossoblù.Il Bologna, consapevole del valore del giocatore, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente, se non davanti a un’offerta davvero irrinunciabile. Tra i club interessati figura anche la Juventus, che apprezza molto il profilo dello svizzero, perfettamente in linea con il calcio moderno fatto di velocità e versatilità.

Tuttavia, al momento, non esistono contatti concreti né tra i club né con l’entourage del calciatore. La Juventus segue Ndoye con attenzione, ma lo considera più una possibilità per il futuro che un obiettivo immediato, avendo altre priorità per il prossimo mercato estivo.Resta il fatto che Ndoye continua a brillare in campo, attirando le attenzioni di diverse big italiane e internazionali. Il Bologna se lo gode, ma sa che il suo futuro potrebbe presto diventare tema caldo sul mercato. Per ora, però, il talento svizzero resta al centro del progetto rossoblù.