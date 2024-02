Rinforzare il centrocampo. E' questo l'obiettivo della Juventus per il prossimo mercato, una missione già parzialmente iniziata a gennaio con l'acquisto di Carlos Alcaraz in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Ma nella lista di Cristiano Giuntoli ci sono diversi nomi, tra cui quello di Mikel, centrocampista spagnolo classe 1996 in forza alla Real Sociedad. Come riporta Tuttosport, il 27enne basco, in scadenza di contratto nel 2025 è valutato 50 milioni di euro (cifra che può scendere di molto, vista la vicina scadenza del contratto).