Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, è convinto che il talento del giocatore lo porterà verso un futuro di successo. Nonostante il chiaro interesse di diversi club di alto livello, il Bologna, guidato da Thiago Motta, ha deciso di mantenerein squadra. Tuttavia, McMurdo non ha dubbi sulle prospettive del suo assistito: "Quando verrà il momento giusto, sia per il giocatore che per il club, sono certo che farà questo passo importante nella propria carriera".Tra i club interessati c'è anche la Juventus, da tempo alla ricerca di una mezzala di qualità. Ferguson sembra rispondere perfettamente alle esigenze della squadra, in grado di garantire un importante contributo sia in termini di gol che di assist. La Juventus ha già manifestato interesse con il giocatore, ma il Bologna attende il momento opportuno per definire il trasferimento, considerando la crescita continua di Ferguson e della squadra nel suo complesso.