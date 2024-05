Il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola discute del futuro di Daichi, il centrocampista giapponese che ha ritrovato slancio grazie all'arrivo del manager croato Tudor alla Lazio. Kamada sta prendendo in considerazione la possibilità di rimanere nella Capitale.Il contratto di Kamada scade entro fine maggio, ma il giocatore ha l'opzione di attivare due ulteriori anni di contratto a cifre già stabilite, pari a circa tre milioni di euro netti l'anno. Tuttavia, secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', il giocatore sta considerando anche un'altra opzione: chiedere alla società di rinnovare il contratto solo per un altro anno.La scorsa settimana, la società ha convocato Kamada chiedendogli di prendere una decisione sul suo futuro entro il 15 maggio anziché aspettare la fine del mese. Kamada ha risposto positivamente, quindi ora ha nove giorni per decidere il suo futuro.