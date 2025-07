Getty Images

Juventus, occhi su Dodo: la Fiorentina fissa il prezzo

45 minuti fa



Un nome che sembra piaccia dalle parti della Continassa è quello di Dodo, il terzino destro della Fiorentina. La Vecchia Signora che si guarda attorno alla ricerca di rinforzi che possano essere ideali e congeniali per la rosa del tecnico croato Igor Tudor. Stando a quanto riferisce Tuttosport la società viola avrebbe fissato il prezzo per cedere il terzino destro. La richiesta sarebbe di circa 30 milioni di euro. Non c'è solo la Juventus a monitorare il giocatore quindi si dovrà superare anche la concorrenza.