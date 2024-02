Lacorteggia il portiere del Monza, il suo agente lo ha recentemente sponsorizzato definendolo: "Pronto per una big". Se arrivasse a Torino però i tifosi si interrogano su chi tra Mattia Perin e Wojcech Szczesny gli farebbe posto. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport ci sarebbero due scenari: uno secondo cui Di Gregorio arrivasse per fare il primo portiere, in quel caso gli farebbe spazio il polacco e Perin resterebbe per fare il secondo. Qualora invece arrivasse per fare il secondo portiere Szczesny resterebbe titolare per almeno un anno.