Allungare la rosa. La missione della Juventus è partita e dovrà essere portata avanti nel prossimo mercato, senza colpi faraonici, ma con innesti di qualità ed esperienza per affrontare tutte le nuove competizioni, dalla Champions League (non ancora ufficiale) al Mondiale per club, oltre allo scudetto da giocarsi per davvero. Urgono rinforzi e ci sta già lavorando Cristiano Giuntoli con un particolare focus sul centrocampo. Oltre al preferito, Teun Koopmeiners, sono diversi i nomi nella lista dell'ex Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport. Tutto parte da Adrien Rabiot, perno della Juve, ma che potrebbe lasciare il club a zero: per quest'eventualità, alla Continassa si sta seguendo un vecchio pallino di Giuntoli:al Manchester United, sembra che i Red Devils non vogliano riscattarlo e così potrebbe rientrare a Firenze, ma senza disfare le valigie, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.