Juventus, occhi di nuovo su Miretti. Un osservatore a Marassi, lo scenario per il futuro

Getty Images

La Juventus continua a monitorare da vicino il futuro di, e la serata di ieri ha offerto spunti molto interessanti per il club bianconero. Un osservatore della Vecchia Signora era presente sugli spalti dello stadio Ferraris per seguire da vicino il centrocampista classe 2003, attualmente in prestito al Genoa, e Morten Frendrup, mediano danese che da tempo interessa alla dirigenza juventina.Miretti ha risposto con una prestazione scintillante, segnando una doppietta che ha impressionato tutti i presenti. Il giovane centrocampista, autore di due gol di pregevole fattura, ha dimostrato qualità tecniche e una crescita significativa nel suo percorso in rossoblù. La Juventus sta valutando se riportarlo a Torino per la prossima stagione o se lasciarlo un altro anno in Liguria, magari con un diritto di riscatto a favore del Genoa.

L’interesse della Juventus per Frendrup, invece, resta concreto. Il danese è uno dei pilastri del centrocampo rossoblù e la sua duttilità lo rende un profilo molto apprezzato dai bianconeri. La sua intensità e capacità di recuperare palloni sarebbero qualità preziose per il centrocampo juventino.La serata di ieri, dunque, potrebbe avere ripercussioni sul mercato della Juventus. La doppietta di Miretti potrebbe convincere il club a puntare ancora su di lui, mentre Frendrup resta un nome da tenere d’occhio in vista dell’estate.