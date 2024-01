Mario Giuffredi è intervenuto su Radio Serie A discutendo della situazione contrattuale di, evidenziando la promessa di rinnovo fatta da Lotito durante il matrimonio del giocatore. Tuttavia, questa promessa non è stata mantenuta, il che ha suscitato delusione e incertezza. Zaccagni, pur essendo legato alla Lazio e mostrando un forte attaccamento al club, è pronto a fare il suo dovere fino alla fine. Tuttavia, nelle prossime settimane si terranno incontri per valutare se il suo legame con la squadra potrà continuare o se dovrà esplorare altre opzioni.Il contratto dicon lascade nel 2025, e sebbene abbia sempre manifestato il desiderio di rimanere, la mancata risposta del club alla sua richiesta di rinnovo ha generato incertezza sul futuro. Giuffredi ha sottolineato che Zaccagni è apprezzato da diversi club in Italia e all'estero, ma la sua priorità è restare alla Lazio. La Juventus ha gli occhi aperti sul talento biancoceleste.