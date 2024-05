Lasta valutando la situazione dial, con l'attaccante francese che ha già attirato l'attenzione di diversi club stranieri e che sta vivendo un finale di stagione in crescendo. Il classe 1998 potrebbe essere un'aggiunta preziosa sia immediatamente che per il futuro per la squadra bianconera, che è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. L'estate scorsa, il direttore sportivo Giuntoli si era interessato a Berardi, ma alla fine non avanzò alcuna offerta al club del giocatore a causa della mancanza di cessioni.Ora sembra che il capitano neroverde sia più vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, aprendo la strada per un possibile approccio della Juventus per Laurientè. Il Sassuolo ha sempre preferito offerte economiche anziché contropartite tecniche, ma potrebbe essere più aperto a considerare giovani talenti valorizzati dalla Juventus attraverso il suo programma Next Gen, specialmente in caso di retrocessione in Serie B.