Alla presentazione del libro "La giusta osservazione" di Riccardo Guffanti, il direttore sportivo del Monza Michele Franco ha parlato anche del futuro dell'allenatore Raffaele"Penso che il dottor Galliani abbia già detto tutto quello che c'è da dire. Sappiamo che il nostro allenatore sta facendo molto bene, è sotto gli occhi di tutti. Ma come detto a fine anno ne parleremo e si valuterà"."Ci stiamo preparando bene, il mister e la squadra stanno affrontando la settimana in modo ottimale. Stiamo curando tutti gli aspetti, sappiamo che giocare contro il Milan è prestigiosa come cosa e noi l'affronteremo al meglio".