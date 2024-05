Juventus, il dato sulle occasioni da gol

I numeri parlano di una squadra sostanzialmente attendista , che invece di costruire preferisce far giocare gli avversari e non va nemmeno troppo a cercare il pressing. Eppure - nell'analisi di Tuttosport che mette a confronto lacon ildi Thiago Motta, il tecnico sempre più accostato alla panchina bianconera - c'è anche un dato che va in controtendenza e può spiegare gran parte della stagione di Massimiliano, che in tal modo può essere anche parzialmente assolto dalle "colpe" che spesso tendono ad attribuirgli i tifosi.In sostanza, la Juventus crea parecchie, 49,5 in media rispetto alle 44 del Bologna. Ciò significa che il giocodi Max produce comunque più momenti di pericolosità per gli avversari di quello del tecnico italo-brasiliano, il problema sta piuttosto nella scarsa lucidità dei giocatori in campo nel tramutare in rete questo tipo di palle. Del resto, togliendo i sedici di Dusan, il bottino di undicidegli altri attaccanti bianconeri è davvero misero, e soprattutto non basta a spiegare perché a fine partita la Juve non lasci mai la sensazione di aver dato il tutto per tutto.