Stando ai colleghi di Calciomercato.com, anche Giacomopuò diventare un'opportunità di mercato per la, in vista della prossima stagione. Già seguito in passato dai bianconeri, l'azzurro classe 2000 è troppo chiuso al momento ale sta valutando seriamente un addio. Raspadori non è un esterno puro e potrebbe essere più utile in un 3-5-2 classico, quindi l'avvio di un'eventuale trattativa dipenderà anche dal sistema di gioco che Massimiliano Allegri (o il suo sostituto sulla panchina, in caso di addio) deciderà di adottare nel prossimo futuro.