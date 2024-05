Un forfait che apre nuove strade. Alex Sandro non prenderà parte alla trasferta di Roma a causa di un affaticamento muscolare, un sovraccarico al soleo della gamba destra che lo escluderà da una delle sue ultime gare con la magia bianconera, visto l'addio al termine della stagione. Così, la sua assenza potrebbe dare qualche chance in più a Tiago Djalò di raccogliere i primi minuti in maglia bianconera dopo il suo arrivo a gennaio dal Lille, sottolinea Tuttosport. Finora il centrale portoghese non si è mai visto.