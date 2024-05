Sfuma un potenziale obiettivo per la? Dopo che nei giorni scorsi sembrava aver deciso di rinnovare, alle condizioni di Claudio Lotito, Daichiha deciso di salutare lae svincolarsi a parametro zero, per intraprendere una nuova avventura. Per la Vecchia Signora, che era stata segnalata tra le pretendenti del giapponese, la pista di mercato appare però complicata già in partenza, per via delle voci provenienti dalla Premier League: il giocatore è nel mirino del, pronto a ingaggiarlo con un contratto da 5 milioni di euro a stagione.