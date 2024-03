"Mi fa piacere: è un ragazzo che lavora sodo e ha voglia di imparare, a Torino potrebbe crescere tanto", il commento di il nuovo obiettivo di mercato della Juventus . "Mi avevano colpito la sua pulizia di tocco e l’intelligenza nelle letture. Di piede sinistro, perfetto in una difesa a quattro con centrocampo e attacco a tre: occupa bene la posizione, capisce le situazioni e ha un’essenzialità perfetta nelle giocate". Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'allenatore parla anche del carattere del giocatore:Mi ha colpito molto il modo in cui si trasforma: fuori dal campo non è mai sopra le righe, verrebbe da definirlo perfino timido. Poi, però,di certo superiore a quella che ti aspetteresti per uno della sua età: si fa valere e non ha timore di assumersi responsabilità nelle giocate. E la Juve potrebbe avere referenze dirette da un suo importante ex giocatore: Massimo Carrera lo ha allenato all’Aek. Difetti? Più che un difetto è una caratteristica: non ha la fisicità esplosiva dei terzini sinistri che hanno fatto la storia della Juventus, da Cabrini a Zambrotta. Per questo è perfetto nel 4-3-3, in cui pensare a tenere la posizione e a fare le letture preventive."