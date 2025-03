Juventus, obiettivo clean sheet: il dato sui goal subiti contro il Genoa

AFP or licensors

Da quanto la Juventus non subisce più di un goal in casa contro il Genoa

Uno dei primi aspetti su cuiha ritenuto opportuno concentrarsi nel suo lavoro alla Juventus è quello difensivo: troppi i sette goal incassati dalla squadra bianconera nelle ultime due partite contro Atalanta e Fiorentina, quelle che di fatto hanno sancito l'esonero di Thiago Motta e il conseguente arrivo del tecnico croato. L'auspicio è quello di vedere i primi risultati di questo lavoro già nel match di domani contro il Genoa, il primo con il nuovo allenatore.Anche perché in Serie A la Juventus non subisce più di un goal in casa contro il Grifone dall'ottobre 2011, e da allora ha concesso quattro reti in 11 incontri con i rossoblù in massima serie tra le mura amiche, mantenendo sette volte la porta inviolata, inclusi due clean sheet nelle due più recenti. La gara di andata a Marassi, lo ricordiamo, era terminata 3 a 0 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic (a segno nel primo caso su rigore) e al centro a pochi istanti dal 90' di Francisco Conceicao.