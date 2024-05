Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, ha parlato a Sportmediaset del suo presente e futuro, così: "La fascia è un orgoglio, è bellissimo rappresentare gli altri e mi spinge a dare il massimo. Obiettivi? Il mio sogno è quello di vincere la Champions e il Mondiale, proprio come tutti i bambini. La Premier è sicuramente un campionato molto allettante, ma anche in Serie A mi trovo molto bene: vedremo in futuro".